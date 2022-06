LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: Italia accede ai quarti nel compound maschile e nel ricurvo femminile (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 Missione riuscita anche per Tatiana Andreoli/Lucilla Boari/Elisabetta Mijno, a segno per 5 (52-48-47-55) a 3 (52-40-51-51) Denisa Barankova/Elena Bendikova/Alexandra Longova 10.32 Marco Bruno/Valerio Della Stua/Elia Fregnan hanno respinto per 226 a 224 gli svedesi Stefan Hansson/Joakim Limas/Jacob Benschjold. Tra poco l’impegno nei quarti di finale. 10.30 Italia ai quarti nel compound maschile e nel ricurvo femminile! Gli azzurri proseguono l’avventura nel torneo continentale. 10.27 Non si sblocca l’incontro tra Italia e Slovacchia al femminile. 3 pari tra le due squadre, mentre la Grecia, la Slovenia, la Germania e la Turchia hanno già vinto i ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35 Missione riuscita anche per Tatiana Andreoli/Lucilla Boari/Elisabetta Mijno, a segno per 5 (52-48-47-55) a 3 (52-40-51-51) Denisa Barankova/Elena Bendikova/Alexandra Longova 10.32 Marco Bruno/Valerio Della Stua/Elia Fregnan hanno respinto per 226 a 224 gli svedesi Stefan Hansson/Joakim Limas/Jacob Benschjold. Tra poco l’impegno neidi finale. 10.30ainele nel! Gli azzurri proseguono l’avventura nel torneo continentale. 10.27 Non si sblocca l’incontro trae Slovacchia al. 3 pari tra le due squadre, mentre la Grecia, la Slovenia, la Germania e la Turchia hanno già vinto i ...

