LIVE Svezia-Italia U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: gli azzurrini possono staccare il pass! Calcio d’inizio alle 18.00 (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Italia U21, Qualificazioni Europei 2023, scontro diretto per la testa del girone. L’Italia U21 dopo aver dominato contro il Lussemburgo, arriva alla sfida che può rivelarsi decisiva contro la Svezia. In realtà basterebbe anche un pareggio per restare in testa alla classifica del girone, quindi due risultati su tre per gli azzurrini. Nicolato sceglie in porta Plizzari, per via del grave infortunio di Carnesecchi. Terzino destro Cambiaso mentre a sinistra ci sarà Parisi. Centrali difensivi Lovato e Okoli. Mediana con Ricci e i confermati Rovella e Miretti. Davanti Colombo e Vignato accompagnano ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladiU21,, scontro diretto per la testa del girone. L’U21 dopo aver dominato contro il Lussemburgo, arriva alla sfida che può rivelarsi decisiva contro la. In realtà basterebbe anche un pareggio per restare in testa alla classifica del girone, quindi due risultati su tre per gli. Nicolato sceglie in porta Plizzari, per via del grave infortunio di Carnesecchi. Terzino destro Cambiaso mentre a sinistra ci sarà Parisi. Centrali difensivi Lovato e Okoli. Mediana con Ricci e i confermati Rovella e Miretti. Davanti Colombo e Vignato accompagnano ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Svezia-Italia U21 Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: prima chance per gli azzurrini per staccare il pass!… - Calciodiretta24 : Under 21, Svezia - Italia: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Svezia - Serbia: diretta live e risultato in tempo reale - Quotidianinet : Guerra in Ucraina, diretta – Kiev: “Riconquistata metà di Severodonetsk”. Missili sulla capitale all’alba. Erdogan:… - Dome689 : Guerra in Ucraina, diretta – Kiev: “Riconquistata metà di Severodonetsk”. Missili sulla capitale all’alba. Erdogan:… -