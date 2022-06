LIVE – Svezia-Italia, qualificazioni Europei U21 2023 (DIRETTA) (Di giovedì 9 giugno 2022) La DIRETTA LIVE di Svezia-Italia, match valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo la prime partite disputate nella competizione, proseguono il percorso verso l’Europeo che si svolgerà tra due anni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 9 giugno, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Svezia-Italia ore 18:00 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Ladi, match valevole per l’ottava giornata delleagliUnder 21. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo la prime partite disputate nella competizione, proseguono il percorso verso l’Europeo che si svolgerà tra due anni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 9 giugno, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 18:00 SportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Svezia-Italia U21 Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: prima chance per gli azzurrini per staccare il pass!… - Calciodiretta24 : Under 21, Svezia - Italia: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Svezia - Serbia: diretta live e risultato in tempo reale - Quotidianinet : Guerra in Ucraina, diretta – Kiev: “Riconquistata metà di Severodonetsk”. Missili sulla capitale all’alba. Erdogan:… - Dome689 : Guerra in Ucraina, diretta – Kiev: “Riconquistata metà di Severodonetsk”. Missili sulla capitale all’alba. Erdogan:… -