LIVE Svezia-Italia 1-1 U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: Rovella pareggia su rigore! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Okoli spazza l’area di rigore mandando alto. 72? Pressing altissimo dell’Italia. 70? Fuori Walemark, dentro Abraham 68? Altri cambi pronti per la Svezia. 66? Dentro Bardghji e fuori Al Hajj nella Svezia. 64? Bove vicino all’assist per Pellegri che viene anticipato. 62? Giallo per Pirola per un fallo a centrocampo. 60? Rischia l’espulsione per doppio giallo per Ousou, fallo su Rovella. 58? Goooooooooooooooooooooooooool, Rovellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete su rigore, Svezia-Italia U21 1-1. 56‘ Calcio di rigore per l’Italia, Parisi steso in area di rigore. 54? Cross a pressione dell’Italia, che forse dovrebbe provare centralmente per arrivare alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Okoli spazza l’area di rigore mandando alto. 72? Pressing altissimo dell’. 70? Fuori Walemark, dentro Abraham 68? Altri cambi pronti per la. 66? Dentro Bardghji e fuori Al Hajj nella. 64? Bove vicino all’assist per Pellegri che viene anticipato. 62? Giallo per Pirola per un fallo a centrocampo. 60? Rischia l’espulsione per doppio giallo per Ousou, fallo su. 58? Goooooooooooooooooooooooooool,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete su rigore,U21 1-1. 56‘ Calcio di rigore per l’, Parisi steso in area di rigore. 54? Cross a pressione dell’, che forse dovrebbe provare centralmente per arrivare alla ...

