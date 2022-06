LIVE Svezia-Italia 1-1 U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: finisce in pareggio, Azzurrini matematicamente secondi (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 19.57 Ecco le pagelle: Svezia (4-4-2): Brolin 8; Holm 4, Ousou 5, Vagic 6, Kahl 6 (81? Svensson s.v.); Walemark 6 (70? Abraham 5), Gustavsson 7 (81? Kimpioka s.v.), Hussein 6, Jansson 6 (81? Nygren s.v.); Sarr 6, Al Hajj 6 (66? Bardghji 6). Allenatore: Petterson 6. Italia (3-5-2): Plizzari 6; Okoli 6.5, Lovato 6 (20? Viti 5.5), Pirola 6; Cambiaso 5.5, Bove 6 (85? Gaetano 6.5), Ricci 6, Rovella 7, Parisi 6.5; Pellegri 6 (76? Esposito 6.5), Cambiaghi 6.5. Allenatore: Nicolato 5. 19.55 Italia che è matematicamente seconda, ma c’è ancora la possibilità di vincere il girone battendo l’Irlanda settimana prossima. 19.52 Partita che rivela un pareggio ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.57 Ecco le pagelle:(4-4-2): Brolin 8; Holm 4, Ousou 5, Vagic 6, Kahl 6 (81? Svensson s.v.); Walemark 6 (70? Abraham 5), Gustavsson 7 (81? Kimpioka s.v.), Hussein 6, Jansson 6 (81? Nygren s.v.); Sarr 6, Al Hajj 6 (66? Bardghji 6). Allenatore: Petterson 6.(3-5-2): Plizzari 6; Okoli 6.5, Lovato 6 (20? Viti 5.5), Pirola 6; Cambiaso 5.5, Bove 6 (85? Gaetano 6.5), Ricci 6, Rovella 7, Parisi 6.5; Pellegri 6 (76? Esposito 6.5), Cambiaghi 6.5. Allenatore: Nicolato 5. 19.55che èseconda, ma c’è ancora la possibilità di vincere il girone battendo l’Irlanda settimana prossima. 19.52 Partita che rivela un...

