LIVE Svezia-Italia 1-0 U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: vantaggio dei padroni di casa (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Italia che subisce il palleggio degli svedesi. 15? Gustavsson va con il destro, pallone alto sopra la traversa. 13? Discesa di Parisi che non riesce però ad arrivare al tiro. 11? Atteggiamento difensivo per l’Italia che non sta portando a nulla. 9? Rete di Gustavsson, difesa molto passiva che fa passare la palla da una fascia all’altra trovando tutto solo l’esterno, Svezia-Italia U21 1-0. 7? Punizione di Rovella che si infrange sulla barriera. 5? Partita molto sentita, scontro tra Pellegri e un difensore. Si scaldano gli animi. 3? Scontro in testa per Lovato, che prova a recuperare. 1? Inizia la partita 17.55 Squadre in campo per gli inni nazionali. 17.52 In panchina presenti Vignato e Miretti, dopo le ottime prestazioni contro il ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17?che subisce il palleggio degli svedesi. 15? Gustavsson va con il destro, pallone alto sopra la traversa. 13? Discesa di Parisi che non riesce però ad arrivare al tiro. 11? Atteggiamento difensivo per l’che non sta portando a nulla. 9? Rete di Gustavsson, difesa molto passiva che fa passare la palla da una fascia all’altra trovando tutto solo l’esterno,U21 1-0. 7? Punizione di Rovella che si infrange sulla barriera. 5? Partita molto sentita, scontro tra Pellegri e un difensore. Si scaldano gli animi. 3? Scontro in testa per Lovato, che prova a recuperare. 1? Inizia la partita 17.55 Squadre in campo per gli inni nazionali. 17.52 In panchina presenti Vignato e Miretti, dopo le ottime prestazioni contro il ...

