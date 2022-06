LIVE Svezia-Italia 1-0 U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: Pirola vicino al pareggio (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? Pellegri con il tacco non trova la porta. 41? Cambiaghi a testa bassa va al tiro, respinge Brolin. 39? Si salva Plizzari su un contropiede di Sarr. 37? Brolin vola in tuffo per respingere un colpo di testa di Pirola. 35? L’Italia chiede un calcio di rigore, ma non c’è il var per verificare tutto ciò. L’arbitro va avanti. 33? Molto fallosi in questo primo tempo i giocatori svedesi. 31? Italia che ora difende meglio ma difetta sempre nella precisione dei passaggi. 29? Giallo per Ousou fallo su Pellegri. 27? Cross di Cambiaghi per Pellegri che per un soffio non arriva di testa all’impatto con il pallone. 25? Serve maggiore precisione nei passaggi per arrivare in porta. 23? Italia che alza pesantemente gli esterni difensivi. Baricentro più ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Pellegri con il tacco non trova la porta. 41? Cambiaghi a testa bassa va al tiro, respinge Brolin. 39? Si salva Plizzari su un contropiede di Sarr. 37? Brolin vola in tuffo per respingere un colpo di testa di. 35? L’chiede un calcio di rigore, ma non c’è il var per verificare tutto ciò. L’arbitro va avanti. 33? Molto fallosi in questo primo tempo i giocatori svedesi. 31?che ora difende meglio ma difetta sempre nella precisione dei passaggi. 29? Giallo per Ousou fallo su Pellegri. 27? Cross di Cambiaghi per Pellegri che per un soffio non arriva di testa all’impatto con il pallone. 25? Serve maggiore precisione nei passaggi per arrivare in porta. 23?che alza pesantemente gli esterni difensivi. Baricentro più ...

