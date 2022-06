LIVE Svezia-Italia 0-0 U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita 17.55 Squadre in campo per gli inni nazionali. 17.52 In panchina presenti Vignato e Miretti, dopo le ottime prestazioni contro il Lussemburgo. 17.50 Tra cinque minuti ci sarà l’ingresso in campo dei giocatori. 17.45 Carnesecchi sarà fuori per oltre 3 tre mesi. Plizzari diventa attualmente il nuovo titolare della squadra. 17.40 Chiaro l’intendo di Nicolato, non perdere la partita per mantenere la testa del girone. 17.35 Ecco le formazioni ufficiali: Svezia U21 (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jannson; Sarr, Al Hajj. Ct: Gustafsson. Italia U21 (3-5-2): Plizzari; Okoli, Lovato, Pirola; Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri, Cambiaghi. Ct: Nicolato. 17.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita 17.55 Squadre in campo per gli inni nazionali. 17.52 In panchina presenti Vignato e Miretti, dopo le ottime prestazioni contro il Lussemburgo. 17.50 Tra cinque minuti ci sarà l’ingresso in campo dei giocatori. 17.45 Carnesecchi sarà fuori per oltre 3 tre mesi. Plizzari diventa attualmente il nuovo titolare della squadra. 17.40 Chiaro l’intendo di Nicolato, non perdere la partita per mantenere la testa del girone. 17.35 Ecco le formazioni ufficiali:U21 (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jannson; Sarr, Al Hajj. Ct: Gustafsson.U21 (3-5-2): Plizzari; Okoli, Lovato, Pirola; Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri, Cambiaghi. Ct: Nicolato. 17.30 Buonasera e benvenuti alla...

