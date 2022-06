LIVE – Sonego-Struff 7-62 5-6 | ottavi di finale Atp Stoccarda 2022 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sonego-Struff 7-6(2) 5-6, ottavi di finale Atp Stoccarda 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 9 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Struff, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. Match complicato per il torinese, che arriva all’appuntamento dopo la buona vittoria in due set contro il francese Paire. La wild card di casa infatti, nonostante i vari problemi fisici di questi primi cinque mesi d’anno e l’uscita dalla top cento, è sempre un avversario temibile sull’erba. Il tedesco giocherà a braccio sciolto dopo il successo al tie-break del terzo set riportato sull’americano Giron, il suo primo stagionale se si tralascia quello conquistato in Atp Cup ad inizio gennaio. Particolarmente importante sarà la risposta dell’azzurro di fronte ai colpi d’inizio gioco sempre molto incisivi del suo avversario. ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo Atp 250 di. Match complicato per il torinese, che arriva all’appuntamento dopo la buona vittoria in due set contro il francese Paire. La wild card di casa infatti, nonostante i vari problemi fisici di questi primi cinque mesi d’anno e l’uscita dalla top cento, è sempre un avversario temibile sull’erba. Il tedesco giocherà a braccio sciolto dopo il successo al tie-break del terzo set riportato sull’americano Giron, il suo primo stagionale se si tralascia quello conquistato in Atp Cup ad inizio gennaio. Particolarmente importante sarà la risposta dell’azzurro di fronte ai colpi d’inizio gioco sempre molto incisivi del suo avversario. ...

