LIVE Italia-Francia volley, Nations League in DIRETTA: Recine, Bottolo, Cortesia, Romanò, linea verde per gli azzurri (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-12 Tillie vincente da zona 4 11-11 Recine! Vincente il diagonale da zona 4 10-11 Romanò a chiudere da seconda linea una lunga azione con grandi difese della Francia 9-11 Out Romanò da seconda linea 9-10 Mano out di Bottolo a chiudere una lunga azione 8-10 Primo tempo Chinenyeze 8-9 Murooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòòò 7-9 La diagonale di Ngapeth da zona 2 7-8 Pipe di Bottolo potentissima 6-8 Errore di Romanò da zona 2 6-7 Errore al servizio Francia 5-7 Errore al servizio Italia 5-6 Il diagonale di Romanò da seconda linea 4-6 Primo tempo di Jouffroy 4-5 Vincente ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-12 Tillie vincente da zona 4 11-11! Vincente il diagonale da zona 4 10-11a chiudere da secondauna lunga azione con grandi difese della9-11 Outda seconda9-10 Mano out dia chiudere una lunga azione 8-10 Primo tempo Chinenyeze 8-9 Muroooooooooooooooòòòòòòòòòòòòòòò 7-9 La diagonale di Ngapeth da zona 2 7-8 Pipe dipotentissima 6-8 Errore dida zona 2 6-7 Errore al servizio5-7 Errore al servizio5-6 Il diagonale dida seconda4-6 Primo tempo di Jouffroy 4-5 Vincente ...

