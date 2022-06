LIVE Italia-Francia 0-3 volley, Nations League in DIRETTA: i giovani azzurri non sfigurano contro i campioni olimpici (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 2.54: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per Italia-Polonia, stessa ora. Grazie per averci seguito e buonanotte 2.53: Chinenyeze top scorer e migliore in campo in casa Francia con 13 punti, 11 invece i punti di Ngapeth. Per l’Italia l’unico giocatore in doppia cifra è Romanò con 15 punti, Recine ha chiuso con 9 punti 2.51: Francesi più concreti nei momenti decisivi, più incisivi in battuta dal secondo set in poi. azzurri che sono piaciuti in difesa e nello spirito combattivo. Da rivedere l’attacco di palla alta, anche se Romanò ha giocato un buon match, e la ricezione 2.50: Inizia con una sconfitta per 3-0 l’avventura dell’Italia nella VNL 2022. La Francia supera gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 2.54: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per-Polonia, stessa ora. Grazie per averci seguito e buonanotte 2.53: Chinenyeze top scorer e migliore in campo in casacon 13 punti, 11 invece i punti di Ngapeth. Per l’l’unico giocatore in doppia cifra è Romanò con 15 punti, Recine ha chiuso con 9 punti 2.51: Francesi più concreti nei momenti decisivi, più incisivi in battuta dal secondo set in poi.che sono piaciuti in difesa e nello spirito combattivo. Da rivedere l’attacco di palla alta, anche se Romanò ha giocato un buon match, e la ricezione 2.50: Inizia con una sconfitta per 3-0 l’avventura dell’nella VNL 2022. Lasupera gli ...

