LIVE Italia-Francia 0-3 volley, Nations League in DIRETTA: azzurri combattivi ma transalpini forti, concreti e vincenti (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.50: Inizia con una sconfitta per 3-0 l’avventura dell’Italia nella VNL 2022. La Francia supera gli azzurri che hanno giocato comunque un buon match soprattutto nei primi due parziali 19-25 Chiude ancora lui, Ngapeth e la Francia vince 3-0 19-24 Errore al servizio Francia 18-24 Errore al servizio Italia 18-23 Invasione Louati 17-23 Primo tempo Galassi 16-23 Errore di Bottolo da zona 4 16-22 Mano out di Louati da zona 4 16-21 Errore al servizio Italia 16-20 Romanò vincente da zona 2 15-20 La pipe di Ngapeth 15-19 Errore al servizio Ngapeth 14-19 Ace di Ngapeth 14-18 Vincente la diagonale di Ngapeth da zona 2 14-17 Vincente sulle mani del muro Recine da zona 2 13-17 Primo tempo Chinenyeze 13-16 ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.50: Inizia con una sconfitta per 3-0 l’avventura dell’nella VNL 2022. Lasupera gliche hanno giocato comunque un buon match soprattutto nei primi due parziali 19-25 Chiude ancora lui, Ngapeth e lavince 3-0 19-24 Errore al servizio18-24 Errore al servizio18-23 Invasione Louati 17-23 Primo tempo Galassi 16-23 Errore di Bottolo da zona 4 16-22 Mano out di Louati da zona 4 16-21 Errore al servizio16-20 Romanò vincente da zona 2 15-20 La pipe di Ngapeth 15-19 Errore al servizio Ngapeth 14-19 Ace di Ngapeth 14-18 Vincente la diagonale di Ngapeth da zona 2 14-17 Vincente sulle mani del muro Recine da zona 2 13-17 Primo tempo Chinenyeze 13-16 ...

