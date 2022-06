LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: altro spunto vincente di Van Aert, fuga ripresa ai 200 metri dall’arrivo! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 16.40 Questa la top10 odierna: 1 BEL Wout van Aert Jumbo-Visma 03:38:35 2 BEL Jordi Meeus BORA-hansgrohe + 00 3 GBR Ethan Hayter INEOS Grenadiers + 00 4 NOR Edvald Boasson-Hagen TotalEnergies + 00 5 FRA Hugo Page Intermarché-Wanty-Gobert + 00 6 BEL Jasper Stuyven Trek-Segafredo + 007 ITA Andrea Bagioli Quick-Step Alpha Vinyl Team + 00 8 BEL Jan Bakelants Intermarché-Wanty-Gobert + 00 9 FRA Matis Louvel Team Arkéa-Samsic + 00 10 COL Sebastian Molano UAE Team Emirates + 00 16.38 Secondo successo di tappa per Wout Van Aert in questa edizione del Giro del Delfinato. Il belga ha conquistato anche due piazze d’onore ed un sesto posto, è lui ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL16.40 Questa la top10 odierna: 1 BEL Wout vanJumbo-Visma 03:38:35 2 BEL Jordi Meeus BORA-hansgrohe + 00 3 GBR Ethan Hayter INEOS Grenadiers + 00 4 NOR Edvald Boasson-Hagen TotalEnergies + 00 5 FRA Hugo Page Intermarché-Wanty-Gobert + 00 6 BEL Jasper Stuyven Trek-Segafredo + 007 ITA Andrea Bagioli Quick-Step Alpha Vinyl Team + 00 8 BEL Jan Bakelants Intermarché-Wanty-Gobert + 00 9 FRA Matis Louvel Team Arkéa-Samsic + 00 10 COL Sebastian Molano UAE Team Emirates + 00 16.38 Secondo successo diper Wout Vanin questa edizione deldel. Il belga ha conquistato anche due piazze d’onore ed un sesto posto, è lui ...

