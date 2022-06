LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km all’arrivo, 1’26” il margine della fuga. Si muove la Ineos (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 16.11 Brevissimo allungo di Mattia Cattaneo assieme ad un compagno della Quick-Step Alpha Vinyl Team! L’azzurro, secondo nella generale a 53” da Van Aert, ha preso qualche metro e poi si è rialzato. 16.10 20 km al traguardo, 1’25” ancora in tasca ai battistrada. 6 km all’attacco della Cote de Vergisson (1,8 km al 4,8%). 16.08 Terminata la salita, Ganna sta riportando il gruppo sulla fuga! Sebastian Schönberger si è preso il punto del GPM. 16.05 Che sparata del “Gigante di Verbania! Il vantaggio di Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) è sceso a ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL16.11 Brevissimo allungo di Mattia Cattaneo assieme ad un compagnoQuick-Step Alpha Vinyl Team! L’azzurro, secondo nella generale a 53” da Van Aert, ha preso qualche metro e poi si è rialzato. 16.10 20 km al traguardo, 1’25” ancora in tasca ai battistrada. 6 km all’attaccoCote de Vergisson (1,8 km al 4,8%). 16.08 Terminata la salita, Ganna sta riportando il gruppo sulla! Sebastian Schönberger si è preso il punto del GPM. 16.05 Che sparata del “Gigante di Verbania! Il vantaggio di Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) è sceso a ...

