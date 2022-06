LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 15 km all’arrivo, 55” il margine della fuga. Si muove la Ineos (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 16.23 Sebastian Schönberger è transitato per primo al GPM, i corridori si tuffano in discesa! Anche il britannico Chris Froome ha perso le ruote del gruppo. 16.21 Non c’è più grande accordo tra gli attaccanti, gruppo a 38”. Groenewen accusa già 1’07”. 16.20 Groenewegen ha perso le ruote della carovana! Perfetto il lavoro tattico della Ineos che ha messo Ganna a spingere in salita per tirare il collo allo sprinter neerlandese. Si profila una battaglia a due in volata tra Wout Van Aert e Ethan Hayter? 16.18 Si stacca il leader della classifica scalatori Pierre Rolland, 500 metri allo scollinamento! 16.17 I battistrada approcciano la breve Cote de ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL16.23 Sebastian Schönberger è transitato per primo al GPM, i corridori si tuffano in discesa! Anche il britannico Chris Froome ha perso le ruote del gruppo. 16.21 Non c’è più grande accordo tra gli attaccanti, gruppo a 38”. Groenewen accusa già 1’07”. 16.20 Groenewegen ha perso le ruotecarovana! Perfetto il lavoro tatticoche ha messo Ganna a spingere in salita per tirare il collo allo sprinter neerlandese. Si profila una battaglia a due in volata tra Wout Van Aert e Ethan Hayter? 16.18 Si stacca il leaderclassifica scalatori Pierre Rolland, 500 metri allo scollinamento! 16.17 I battistrada approcciano la breve Cote de ...

