LIVE Atletica, Golden Gala 2022 in DIRETTA: Inizia l’alto con Tamberi! Stano terzo nei 3 km di marcia. Trionfa Fortunato (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00. Solo Bruni e Peinado hanno superato 4.40 al primo tentativo 19.58: Il polacco Bukowiecki strappa probabilmente il pass per l’ultimo turno di lanci riprendendosi il terzo posto con 21.18 e una peggior seconda misura rispetto a Mihaljevic 19.57: Brava Roberta Bruni che supera 4.40 al primo tentativo 19.56: Nel peso 21.56 di Kovacs e 21.08 di Romani che non si migliorano 19.54: Inizia una delle gare più attese di oggi, l’alto maschile con i fari puntati sul campione olimpico Gianmarco Tamberi. Al via Kapitolnik (Gre), Fassinotti (Ita), Kobielski (Pol), Gasch (Sui), Harrison (Usa), Protsenko (Ukr), Strarc (Aus), Lovett (Can), Tamberi (Ita) 19.53: Un errore per Molinarolo a 4.40 nell’asta 19.51: Ancora un nullo per Ponzio nel peso. Inizia la ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00. Solo Bruni e Peinado hanno superato 4.40 al primo tentativo 19.58: Il polacco Bukowiecki strappa probabilmente il pass per l’ultimo turno di lanci riprendendosi ilposto con 21.18 e una peggior seconda misura rispetto a Mihaljevic 19.57: Brava Roberta Bruni che supera 4.40 al primo tentativo 19.56: Nel peso 21.56 di Kovacs e 21.08 di Romani che non si migliorano 19.54:una delle gare più attese di oggi,maschile con i fari puntati sul campione olimpico Gianmarco Tamberi. Al via Kapitolnik (Gre), Fassinotti (Ita), Kobielski (Pol), Gasch (Sui), Harrison (Usa), Protsenko (Ukr), Strarc (Aus), Lovett (Can), Tamberi (Ita) 19.53: Un errore per Molinarolo a 4.40 nell’asta 19.51: Ancora un nullo per Ponzio nel peso.la ...

