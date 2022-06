LIVE Atletica, Golden Gala 2022 in DIRETTA: Elena Bellò stupisce negli 800: terza! Bruni seconda nell’asta! Tamberi si ferma a 2.24 (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23: Errori per Harrison e Kobielski a 2.30, ora l’ultimo tentativo di Protsenko 21.22: Morris supera 7.81 al secondo tentativo 21.22: Burks si migliora nel lungo a 6.77 ma non abbastanza per superare Mihambo 21.21: esce di scena anche Gianmarco Tamberi che chiude con un modesto 2.24. Potrebbe chiudere al terzo posto 21.20: Eliminato Starc a 2.27 nell’alto. Tocca a Tamberi, spalle al muro 21.19: Nel lungo dopo tre rotazioni Mihambo (6.79), Burks (6.76), Gardasevic (6.71) 21.18: Nell’alto Protsenko tiene un tentativo per 2.30 21.18: Un errore per Morris a 4.81 nell’asta 21.17: Sono in pista i protagonisti dei 5000 maschili. Tra loro Yem,an Crippa, attesissimo ma anche altri due azzurri, Riva e Meslek. Questi i protagonisti: Meslek (Ita), Ndikumwenayo (Bdi), Riva (Ita), Raess ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.23: Errori per Harrison e Kobielski a 2.30, ora l’ultimo tentativo di Protsenko 21.22: Morris supera 7.81 al secondo tentativo 21.22: Burks si migliora nel lungo a 6.77 ma non abbastanza per superare Mihambo 21.21: esce di scena anche Gianmarcoche chiude con un modesto 2.24. Potrebbe chiudere al terzo posto 21.20: Eliminato Starc a 2.27 nell’alto. Tocca a, spalle al muro 21.19: Nel lungo dopo tre rotazioni Mihambo (6.79), Burks (6.76), Gardasevic (6.71) 21.18: Nell’alto Protsenko tiene un tentativo per 2.30 21.18: Un errore per Morris a 4.81 nell’asta 21.17: Sono in pista i protagonisti dei 5000 maschili. Tra loro Yem,an Crippa, attesissimo ma anche altri due azzurri, Riva e Meslek. Questi i protagonisti: Meslek (Ita), Ndikumwenayo (Bdi), Riva (Ita), Raess ...

