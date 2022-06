LIVE Atletica, Golden Gala 2022 in DIRETTA: Elena Bellò stupisce negli 800: terza! Bruni seconda nell’asta! Tamberi si ferma a 2.24 (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01: Per oggi è tutto, l’appuntamento è a Oslo fra una settimana per i Bislett Games. Grazie per averci seguito e buonanotte! 21.59: Deludente Tamberi che si è fermato a 2.24, chiudendo sempre terzo, non bene anche Desalu sui 200 e Bogliolo nei 100 ostacoli 21.58: Discreto Filippo Tortu nei 200 metri, bene Roberta Bruni seconda nell’asta e bene Scotti al personale stagionale nei 400 e Folorunso al personale stagionale nei 400 ostacoli, sufficienti Sabbatini e Del Buono nei 1500 21.56: le cose migliori per l’Italia si sono viste nel mezzofondo con Elena Bellò terza negli 800 e con il terzo tempo all time in Italia, Ahmed Abdelwahed sesto con il personale nei 3000 siepi e personale anche per ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.01: Per oggi è tutto, l’appuntamento è a Oslo fra una settimana per i Bislett Games. Grazie per averci seguito e buonanotte! 21.59: Deludenteche si èto a 2.24, chiudendo sempre terzo, non bene anche Desalu sui 200 e Bogliolo nei 100 ostacoli 21.58: Discreto Filippo Tortu nei 200 metri, bene Robertanell’asta e bene Scotti al personale stagionale nei 400 e Folorunso al personale stagionale nei 400 ostacoli, sufficienti Sabbatini e Del Buono nei 1500 21.56: le cose migliori per l’Italia si sono viste nel mezzofondo conterza800 e con il terzo tempo all time in Italia, Ahmed Abdelwahed sesto con il personale nei 3000 siepi e personale anche per ...

