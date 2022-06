“L’Italia tra le favorite alla vittoria del Mondiale in Qatar”, la frase di Kane diventa virale | VIDEO (Di giovedì 9 giugno 2022) Harry Kane è concentrato sulla Nations League, l’attaccante si candida ad un ruolo da protagonista anche nei prossimi appuntamenti. L’Inghilterra è reduce dalla delusione della finale dell’Europeo contro L’Italia, l’avvio di Nations League non è stato positivo (un punto in due partite) ma la squadra è in grado di riscattarsi. Nel prossimo match dovrà vedersela proprio contro gli azzurri, in una partita da dentro o fuori per la squadra di Southgate. Una frase di Kane proprio sulL’Italia è diventata virale. L’attaccante è proiettato al Mondiale in Qatar: “Germania, Francia, Spagna, Italia sono tra le favorite al Mondiale, ci sono anche Brasile e Argentina. Ci sono molti top team che ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Harryè concentrato sulla Nations League, l’attaccante si candida ad un ruolo da protagonista anche nei prossimi appuntamenti. L’Inghilterra è reduce ddelusione della finale dell’Europeo contro, l’avvio di Nations League non è stato positivo (un punto in due partite) ma la squadra è in grado di riscattarsi. Nel prossimo match dovrà vedersela proprio contro gli azzurri, in una partita da dentro o fuori per la squadra di Southgate. Unadiproprio sulta. L’attaccante è proiettato alin: “Germania, Francia, Spagna, Italia sono tra leal, ci sono anche Brasile e Argentina. Ci sono molti top team che ...

Advertising

fattoquotidiano : Tra i banchi di Forza Italia è scattato il timor panico come capita agli studenti di fronte ai quadri di fine anno:… - GiovaQuez : Toscano (Ancora Italia): 'Io me ne vanto di essere per Putin. Tra lui e Draghi sceglierei Putin un milione di volte… - petergomezblog : Salario minimo, mentre il governo litiga l’Ue è pronta ad approvare la direttiva. L’Italia è tra i 6 Paesi che non… - BerniniCida : RT @Radio1Rai: “Per la prima volta si dà applicazione a un nuovo ordinamento della Cassazione che introduce l'adozione mite che permette di… - ItalyinSPA : RT @_Carabinieri_: Madrid: restituite all’Italia due opere d’arte recuperate grazie alla grazie alla collaborazione tra @policia e #Tpc dei… -