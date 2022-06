L’Italia “dice” 36 al Golden Gala 2022 che certifica la rinascita dell’atletica azzurra. Tutti gli italiani in gara (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono ben 36 gli atleti italiani che saranno in gara sulla pista e sulle pedane dello stadio Olimpico per l’edizione 2022 del Golden Gala in programma questa sera dalle 18.30. Cinque campioni olimpici, tanti candidati al ruolo di protagonisti sia ai Mondiali di Eugene, sia agli Europei di Monaco, un entusiasmo che non si vedeva da tempo attorno alla Nazionale, dieci mesi dopo le cinque medaglie d’oro ma anche dei tantissimi posti in finale conquistati dagli azzurri a Tokyo. C’è tanta Italia in gara e, seppure falcidiata dagli infortuni (quelli, purtroppo, dalle nostre parti non mancano mai), la squadra azzurra proverà a infiammare gli appassionati come nelle notti o nelle mattinate di Tokyo. In particolare i quattro moschettieri d’oro presenti a Roma, Gianmarco Tamberi ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono ben 36 gli atletiche saranno insulla pista e sulle pedane dello stadio Olimpico per l’edizionedelin programma questa sera dalle 18.30. Cinque campioni olimpici, tanti candidati al ruolo di protagonisti sia ai Mondiali di Eugene, sia agli Europei di Monaco, un entusiasmo che non si vedeva da tempo attorno alla Nazionale, dieci mesi dopo le cinque medaglie d’oro ma anche dei tantissimi posti in finale conquistati dagli azzurri a Tokyo. C’è tanta Italia ine, seppure falcidiata dagli infortuni (quelli, purtroppo, dalle nostre parti non mancano mai), la squadraproverà a infiammare gli appassionati come nelle notti o nelle mattinate di Tokyo. In particolare i quattro moschettieri d’oro presenti a Roma, Gianmarco Tamberi ...

Advertising

ivanscalfarotto : Il Paese ha bisogno di un partito delle riforme, l’area Draghi in Italia, l’area Macron in Francia. Come dice… - serracchiani : Nel 2017 Di Battista chiedeva che l'Italia uscisse dalla Nato. Qual’è la sua strategia quando dice che gli ucraini… - L_uomoqualcuno : RT @madforfree: Un mese fa, per togliere le mascherine a scuola “non c’era più tempo”. Per togliere le mascherine al seggio, invece, in 48… - pierodm : RT @Mov5Stelle: L’intesa raggiunta stanotte a Strasburgo sul salario minimo è un fatto importante, che deve spronare l’Italia ad adottare u… - Tribonacci1 : RT @valy_s: A #cartabianca, la #Berlinguer dice che bisognerà “concedere” a #Putin ciò che chiese il 24/02. Così sarebbe stato se invece di… -