L’Italia contro l’Austria scopre Schillaci – 9 giugno 1990 – VIDEO

Il 9 giugno 1990 L'Italia supera l'Austria per 1-0 nella prima partita del suo Mondiale, grazie ad una rete nel finale di Totò Schillaci Certe volte non è necessario essere il più alto, il più forte o il più grosso. In alcune occasioni basta essere semplicemente nel posto giusto al momento giusto. Lo sa bene l'attaccante palermitano Salvatore Schillaci, per tutti Totò, che il suo posto giusto lo trova in una sera del 9 giugno 1990 e non lo lascerà più, almeno fino alla fatale semifinale con l'Argentina di qualche settimana dopo. Le "Notti magiche" di Schillaci, e insieme a lui di milioni di italiani, iniziano proprio nel giorno di Italia-Austria, la prima partita del nostro mondiale. Il commissario tecnico Azeglio ...

