Liste di proscrizione, Cerno difende Travaglio su La7: “Gravissimo che giornali siano usati per pubblicare nomi dati da apparati dello Stato” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Difendo io Travaglio”. Così, a “L’aria che tira” (La7), Tommaso Cerno, giornalista e senatore del Pd, replica alla conduttrice Myrta Merlino e al deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, che accusa il direttore del Fatto Quotidiano di adottare lo stesso metodo stigmatizzato per il Corriere della Sera circa la lista dei filoputiniani “attenzionati” dai servizi segreti. Cerno rivendica la libertà di Marco Travaglio di esprimere le sue opinioni: “Capisco che in questo Paese ormai non c’è più differenza tra istituzioni, vertici dei servizi segreti, capi della Polizia e giornalisti, ma in democrazia un giornale si assume le proprie responsabilità civili e penali e svolge una critica e un dovere di critica che è legittimo nella sua professione. Che questo, però, venga fatto da forze di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “Difendo io”. Così, a “L’aria che tira” (La7), Tommasosta e senatore del Pd, replica alla conduttrice Myrta Merlino e al deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, che accusa il direttore del Fatto Quotidiano di adottare lo stesso metodo stigmatizzato per il Corriere della Sera circa la lista dei filoputiniani “attenzionati” dai servizi segreti.rivendica la libertà di Marcodi esprimere le sue opinioni: “Capisco che in questo Paese ormai non c’è più differenza tra istituzioni, vertici dei servizi segreti, capi della Polizia esti, ma in democrazia un giornale si assume le proprie responsabilità civili e penali e svolge una critica e un dovere di critica che è legittimo nella sua professione. Che questo, però, venga fatto da forze di ...

Advertising

fattoquotidiano : Liste di proscrizione, com’è andato il duello tv tra Sarzanini (Corriere) e i presunti “putiniani”: dal caso della… - GiovaQuez : Per Rizzo le 'liste di proscrizione' fanno parte della nuova 'strategia della tensione. Vogliono far capire che nes… - vitopetrocelli : Il neo maccartismo dilaga nella “libera” stampa italiana. Liste di proscrizione sul ?@Corriere? e su ?@Open_gol?. C… - acrimonista : @YoshiIrai @spighissimo è un po' come Dibba che si era dimenticato le liste di proscrizione dei giornalisti... - antonio475317 : @alswolf @valeriorenzi Le liste di che? Le liste di proscrizione nell' antica Roma si facevano per assassinare i pr… -