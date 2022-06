Lista dei putiniani d’Italia, Conte e Bersani all’attacco: ora il caso può finire in Parlamento (Di giovedì 9 giugno 2022) L’intelligence italiana “non ha mai stilato alcuna Lista di politici, giornalisti, opinionisti o commentatori, né ha mai svolto attività di dossieraggio”. Anche l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, interviene nello scontro scatenato dalla pubblicazione sul Corriere della Sera di una rosa di nomi, tra politici, giornalisti, docenti e altre personalità che secondo il quotidiano di via Solferino sono finiti nel mirino dei servizi per le loro posizioni e attività volte a favorire la propaganda di Mosca. Recentemente, sottolinea il sottosegretario, si è riunito “secondo una prassi routinaria il gruppo di lavoro interministeriale dedicato alla minaccia ibrida alla sicurezza nazionale“. Un tavolo “di confronto – spiega Gabrielli – istituito sin dal 2019 presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e al quale partecipano le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) L’intelligence italiana “non ha mai stilato alcunadi politici, giornalisti, opinionisti o commentatori, né ha mai svolto attività di dossieraggio”. Anche l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, interviene nello scontro scatenato dalla pubblicazione sul Corriere della Sera di una rosa di nomi, tra politici, giornalisti, docenti e altre personalità che secondo il quotidiano di via Solferino sono finiti nel mirino dei servizi per le loro posizioni e attività volte a favorire la propaganda di Mosca. Recentemente, sottolinea il sottosegretario, si è riunito “secondo una prassi routinaria il gruppo di lavoro interministeriale dedicato alla minaccia ibrida alla sicurezza nazionale“. Un tavolo “di confronto – spiega Gabrielli – istituito sin dal 2019 presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e al quale partecipano le ...

fattoquotidiano : Copasir e servizi, chi ha dato la lista dei 'putiniani' al Corriere? Dossieraggio, una storia italiana… - AnnalisaChirico : Il Corriere non ha certo ‘inventato’ la lista dei filoputiniani. Abbiamo diritto di sapere chi ha compilato la list… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi Bersani sulla lista dei putiniani d'Italia: 'Non vorrei che finisse in un elenco anche il sov… - AryelLucciola : RT @BelpietroTweet: Sorpresa: nella delega fiscale è previsto di adeguare l’Iva al green deal europeo. In pratica sui prodotti sarà messa u… - TDanomade : RT @BelpietroTweet: Sorpresa: nella delega fiscale è previsto di adeguare l’Iva al green deal europeo. In pratica sui prodotti sarà messa u… -