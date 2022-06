L’intelligenza artificiale per prevedere sequenze sismiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Un algoritmo per la valutazione probabilistica di forti repliche basato su dati e informazioni dei cataloghi sismici della California. È questo il focus del nuovo studio di Stefania Gentili dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS e di Rita Di Giovambattista dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), recentemente pubblicato su Physics of the Earth and Planetary Interiors. I terremoti non si verificano in maniera omogenea né nel tempo né nello spazio: una prima scossa sismica particolarmente forte, infatti, è spesso seguita da una serie di repliche successive, anche a distanza di settimane o mesi nella medesima area. A volte può accadere che ad una scossa di magnitudo elevata, seguano repliche simili o di magnitudo maggiore. Algoritmi di machine learning, una branca dell'intelligenza artificiale, sono stati applicati per ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) Un algoritmo per la valutazione probabilistica di forti repliche basato su dati e informazioni dei cataloghi sismici della California. È questo il focus del nuovo studio di Stefania Gentili dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS e di Rita Di Giovambattista dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), recentemente pubblicato su Physics of the Earth and Planetary Interiors. I terremoti non si verificano in maniera omogenea né nel tempo né nello spazio: una prima scossa sismica particolarmente forte, infatti, è spesso seguita da una serie di repliche successive, anche a distanza di settimane o mesi nella medesima area. A volte può accadere che ad una scossa di magnitudo elevata, seguano repliche simili o di magnitudo maggiore. Algoritmi di machine learning, una branca dell'intelligenza, sono stati applicati per ...

Advertising

OGS_IT : #Terremoti: l’uso dell’intelligenza artificiale per lo studio delle sequenze sismiche - Leggi di più sullo studio d… - ACCEDIALSITO : Yeadon ex vicepresidente Pfizer mette in guardia sul passaporto vaccinale. Tutto sarà inserito lì, sarà il tuo pass… - lamescolanza : SECO, centro d’eccellenza nel campo dell’innovazione tecnologica, con un’offerta endto-end di Edge computing e solu… - bebber : @alberto_seveso Tu non ti sei mai mosso da Bristol, è l'intelligenza artificiale che ha preso il controllo di questo account. - fabriziopaventi : **Trend: dagli smartphone all'intelligenza artificiale (AI)** - i dati Gartner sulla vendita degli smartphone vedon… -