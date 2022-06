L’intelligence Usa lamenta scarse informazioni da Kiev sulla guerra: “Inviamo loro armi, ma sappiamo più sulle azioni dei russi” (Di giovedì 9 giugno 2022) Le forniture di armi degli Stati Uniti all’Ucraina continuano senza sosta, con l’obiettivo di alimentare la resistenza dell’esercito di Kiev contro l’invasore russo. Ma a fronte di ingenti spedizioni i funzionari lamentano scarse informazioni sull’uso e il dislocamento di queste armi nel territorio ucraino. A rivelarlo è il New York Times che cita alcuni membri delL’intelligence vicini al dossier. Non si tratta di spedizioni totalmente al buio. Come spiegano gli intervistati, i contatti tra Washington e Kiev sono costanti, ma i servizi lamentano comunque pochi briefing riservati o dettagli forniti da parte degli alti vertici militari ucraini. Inoltre, i funzionari di Zelensky hanno riconosciuto di non aver detto tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Le forniture didegli Stati Uniti all’Ucraina continuano senza sosta, con l’obiettivo di alimentare la resistenza dell’esercito dicontro l’invasore russo. Ma a fronte di ingenti spedizioni i funzionarinosull’uso e il dislocamento di questenel territorio ucraino. A rivelarlo è il New York Times che cita alcuni membri delvicini al dossier. Non si tratta di spedizioni totalmente al buio. Come spiegano gli intervistati, i contatti tra Washington esono costanti, ma i servizino comunque pochi briefing riservati o dettagli forniti da parte degli alti vertici militari ucraini. Inoltre, i funzionari di Zelensky hanno riconosciuto di non aver detto tutto ...

Advertising

gparagone : Ci siamo dimenticati di quando l'intelligence USA aveva “fabbricato le prove' per la guerra in Iraq? La… - buzzax66 : Generale a 4 stelle USA: 'Le coraggiose forze ucraine combattono con coraggio contro la Russia a est,ma senza la co… - ugo_michelli : @NicolaPorro Il ricattatore Porro ha fatto una scoperta incredibile. Eravamo convinti che fosse l'intelligence Usa… - antonio65683279 : Gli USA non potranno consentire che Ucraina venga rasa al suolo. Le armi arriveranno. Il problema siamo noi europei… - EmilioBerettaF1 : L'Ucraina non sta fornendo abbastanza informazioni d'intelligence agli Stati Uniti -