L'Institut Iliade arriva in Italia. Chollet: «Costruiamo insieme la nostra Europa» (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu — L'Institut Iliade sbarca in Italia. L'Istituto per la lunga memoria europea, fondato in Francia nel 2013 in esecuzione delle volontà testamentarie di Dominique Venner, verrà presentato ufficialmente sabato a Firenze, presso la sede di Casaggì (via Frusa 37). L'evento – organizzato da Passaggio al Bosco Edizioni si articolerà in due momenti: dalle ore 16,30 avrà luogo una presentazione dell'Istituto, con gli interventi di Claude Chollet, Nicolas Pradines, il vicedirettore della Verità, Francesco Borgonovo, oltre che del sottoscritto; dalle 18, invece, sarà presentato il nuovo volume Atena, custode del limite, con l'autore Thibault Mercier, Marco Scatarzi e Sonia Michelacci. Dalle 20, l'evento proseguirà con una cena e una serata comunitaria. Per l'occasione, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Claude ...

