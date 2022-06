Advertising

Gazzetta_it : L'infortunio è dimenticato: così Pellegrini si è ripreso la Roma e l'Italia - LorenzoCioffi10 : @FredricMassara @RB4E1 @_schiaffino__ Ragazzi ma avete dimenticato le prestazioni pre infortunio? È un leao della f… - FabrizioCossu : Con l’infortunio mi sono dimenticato la profezia del 4 maggio -

La Gazzetta dello Sport

Ci sono stagioni in cui sembra che il destino voglia farsi perdonare qualche antico agguato. Probabilmente, è la sensazione che prova Lorenzo Pellegrini voltandosi indietro e riavvolgendo il nastro di ...Alla crudeltà e al mancato tempismo di quell'che proprio non poteva arrivare in un ... È stato come rivivere, quindi, quel momento mai. Anche il numero 3 del mondo, che uscendo ... L'infortunio è dimenticato: così Pellegrini si è ripreso la Roma e l'Italia La chiusura definitiva di un cerchio, apertosi il 2 luglio 2021. Undici mesi e cinque giorni dopo, Leonardo Spinazzola torna a vestire la maglia ...