L'incontro tra Chiara Ferragni e Liliana Segre. L'influencer: "Colpita dalla sua storia" (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo l'invito di qualche settimana fa, L'incontro tra Chiara Ferragni e la senatrice a vita Liliana Segre finalmente c'è stato. E' avvenuto a casa della Segre, che nelle scorse settimane aveva espresso il desiderio di incontrare L'influencer cremonese, moglie di Fedez, e di invitarla a visitare con lei il Memoriale della Shoah. L'incontro tra Chiara Ferragni e Liliana Segre documentato con un post su Instragram delL'influencer"Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento": l'invito della Segre a visitare il memoriale della Shoah "Mi piacerebbe molto incontrarla e ...

