“L’importanza del territorio… poi escludono medici di base e farmacisti dalle onorificenze”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 giugno 2022) Bergamo. Continuano a far discutere ledell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana assegnate in Bergamasca. “Scorrendo i nomi dei premiati ho visto molti, in prevalenza dell’ospedale Papa Giovanni, e alcuniospedalieri, ma non ho trovato nessun farmacista territoriale e nemmenodi. Sono state dimenticate le principali interfacce dellana del territorio, nonostante abbiano dato un contributo molto importante per far fronte alla pandemia – afferma Il dottor Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine deidi Bergamo -. Siamo strabici: spesso diciamo di voler valorizzare lana territoriale ma non la prendiamo in considerazione e mi viene spontaneo pormi alcune domande”. “Inoltre – aggiunge ...