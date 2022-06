Limatola | la guerra del ’43 li ha divisi | Giuseppe e Anna si sono ritrovati dopo 79 anni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la bella storia a firma di Lidia Di Lorenzo. Il 6 giugno 2022, nel salotto della casa di Peppino Alois incentro siincontratiCarrese eMerola, bambini di duee mezzo lei e diecilui, nel lontano 1943, quando,l’armistizio di Cassibile, con il quale l’Italia firmava la resa incondizionata agli alleati anglo americani, iniziò anche peril periodo più nero della sua storia. Ladal confine si sposta nei paesi, nelle case. I tedeschi minano strade ed edifici per rallentare l’avanzata alleata. Cercano uomini in ogni luogo per punire gli Italiani ...