Liliana Segre incontra Chiara Ferragni, l'influencer posta la foto a casa della senatrice: «La sua storia mi colpisce molto» (Di giovedì 9 giugno 2022) Alla fine l'incontro c'è stato. Con un post su Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower il momento in cui ha conosciuto di persona la senatrice a vita Liliana Segre. «Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito», si legge sotto alla foto che le vede sedute vicine sul divano di casa di Segre. Era stata proprio la senatrice a vita, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz quando era solo una bambina, a suggerire durante un'intervista a Repubblica del 18 maggio scorso un incontro con ...

