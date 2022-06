Lidl | inaugurato il nuovo punto vendita di Santa Maria Capua Vetere

(Di giovedì 9 giugno 2022) Oggi, Giovedì 9 Giugno 2022,hailstore di(CE), progetto dall’interessante risvolto occupazionale e simbolo della valorizzazione del patrimonio archeologico locale.? Grazie a questa nuova apertura,ha creato nuovi posti di lavoro, assumendo 11 nuovi collaboratori che si aggiungono al team già esistente.? Nell’area in cui è stato costruito il, sono stati identificati monumenti e tracciati datati tra il II secolo a.C. e l’età tardoantica, cheha contribuito a conservare e valorizzare in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ANCONA - Questa mattina Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con 700 punti vendita nel Paese, ha aperto un nuovo store ad Ancona, alla presenza dell'Assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini. LIDL, INAUGURATO NUOVA PUNTO VENDITA AD ANCONA Giovedì 09 giugno alle ore 10.30, in Via Galatina, nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, in prossimità dell'uscita dell'Autostrada e in adiacenza al nuovo store LIDL, si svolgerà l'inaugura