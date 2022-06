L' idea di Tajani che cambia gli scenari Berlusconi premier

(Di giovedì 9 giugno 2022) "Deciderà, come è stato per il Quirinale. Per va bene, anzi, va benissimo. Ripeto, tocca a lui decidere, ma sarebbe certamente il miglior presidente del Consiglio". Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia intervistato da Affaritaliani.it, non... Segui su affaritaliani.it

Advertising

CosiLuca : @ressicstantibus @Antonio_Tajani @pdnetwork @EPPGroup @forza_italia E lei ha un'idea della differenza tra le auto v… - blanchewitch17 : @Antonio_Tajani @pdnetwork @EPPGroup @forza_italia Facocero hai idea dell'impatto ambientale per la produzione e lo… - afgibi : @Antonio_Tajani @gervasoni1968 Ho un'idea migliore: #italexit e facciano ciò che vogliono - ressicstantibus : @Antonio_Tajani @pdnetwork @EPPGroup @forza_italia Dal 100 al 90%? Voi siete fuori completamente! Sapete cosa signi… - apiedi_nudi : @Antonio_Tajani @forza_italia Non si è capito. Almeno voi di Fi avete espresso un'idea chiara sulla questione... -

Cronache Maceratesi

... con un asse ben saldo sull'di un 'nuovo recovery'. Intanto comincia nel pomeriggio la ... poi, venerdì, Meloni farà due iniziative anche con Antonio, a Gorizia e all'Aquila. 'Domani sera ...L'delle tre istituzioni europee nell'accordo è di rispettare le diverse tradizioni di welfare ... Per il vice presidente di FI Antonioinvece "si rischia di abbassare gli stipendi piuttosto ... Tajani tira la volata a Silvia Luconi: «Mai dimenticato i terremotati, l'area del cratere nella Zes Abruzzo» Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Tutte le persone che sono qua ad Alessandria oggi in Piemonte ci sono perchè combattono per le cose in cui credono. E lo fanno anche e soprattutto per quel ...Silvio Berlusconi non ci sarà alla terza tappa del tour programmatico "L’Italia del futuro", che si tiene ad Alessandria con un focus sul Nord-Ovest.