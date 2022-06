Libri giugno 2022: le novità più belle da leggere questa estate (Di giovedì 9 giugno 2022) giugno è ormai arrivato e con le vacanze alle porte non resta che scegliere il libro da mettere in valigia. Le novità di questo mese sono tante, in grado di accontentare ogni gusto: da ... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 giugno 2022)è ormai arrivato e con le vacanze alle porte non resta che scegliere il libro da mettere in valigia. Ledi questo mese sono tante, in grado di accontentare ogni gusto: da ...

Advertising

Fabiobros : RT @EScienza: Dal 1° giugno al 1° luglio corri in libreria, c’è un regalo che ti aspetta: acquista due libri in promozione e avrai in omagg… - romacervantes : “¿Qué hace falta?” è l’appuntamento di giugno delle nostre ‘Letture animate’ dedicate ai più piccoli. ?? ?? Il racco… - IsMadeInItaly_T : RT @paoloroversi: Ecco le date del #killertour del mese di giugno 2022. Sarò in giro a presentare #eleganzadelkiller in molte città e spero… - fieldandelions : dopo faccio 1 thread coi libri che ho letto quest’anno anche se siamo a giugno e anche se ho letto 2 libri nn mi interessa - paoloroversi : Ecco le date del #killertour del mese di giugno 2022. Sarò in giro a presentare #eleganzadelkiller in molte città e… -