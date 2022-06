Li fuciliamo | li squartiamo o li impicchiamo? | Soloviev ammazza e gode | orrore sulla tv di Stato | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Su Roussya 1, la tv dirussa, si parla di due prigionieri britannici. Il conduttore, il fedelissimo di Putin, Vladimir Solovyov, si chiede e domanda ai suoi ospiti se sia meglio fucilarli, impiccarli, squartarlo o scambiarli per ottenere lo scongelamento degli asset russi. "Con cosa può rispondere l'impero britannico, se due dei suoi sudditi vengono fucilati o impiccati? Basta asciugarsi la faccia? Cosa possono fare?", chiede Solovyov. Risponde alla domanda il politologo Vadim Gigin: "Possono minacciarci con la settima ondata di sanzioni, è un grosso problema per Boris Johnson". Quindi prende il microfono l'altro politologo presente in studio, Yaakov Kedmi, che aggiunge: "I pirati non vengono mai giustiziati sparando, solo impiccandoli. Ma non abbiamo a che fare con i pirati e non siamo nel Medioevo". Quindi si sente dire che "i militari vengono uccisi, i ...