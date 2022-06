L’Europa destabilizzata dai tre imperi vicini (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentre L’Europa tace o balbetta, in stato confusionale, a «una sola voce», confondendo le sue ragioni politiche con quelle della Nato, quel poco che resta della sua «differenza» e autonomia L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentretace o balbetta, in stato confusionale, a «una sola voce», confondendo le sue ragioni politiche con quelle della Nato, quel poco che resta della sua «differenza» e autonomia L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MaurizioCLL : @vago7858 @kkzoel @LiaQuartapelle L'Europa è stata destabilizzata da un colpo di stato, informati meglio. E cosa c'… - Banto000 : @ilsabino1994 @Ted0foro Non è così Putin non otterrà l'annessione dell'Ucraina Ma il mondo non merita una regressi… -