Legambiente ed Enel X promuovono i pannelli solari da appartamento: Risparmi fino al 25% per i cittadini (Di giovedì 9 giugno 2022) Legambiente ed Enel X promuovono i pannelli solari da appartamento: Grandi Risparmi per i cittadiniContrastare la povertà energetica aiutando le famiglie in difficoltà a ridurre la spesa dei consumi in bolletta e informare i cittadini sulle grandi potenzialità del fotovoltaico da appartamento. È questo lo scopo della campagna di raccolta fondi #UnPannelloInPiù di Legambiente ed Enel X che ieri ha iniziato anche il suo viaggio itinerante lungo la Penisola partendo dalla città di Napoli, e più precisamente dal quartiere Scampia. La scelta di iniziare dal capoluogo campano non è casuale, qui il riscatto passa anche per l'ambiente e l'utilizzo delle rinnovabili. Dalla prima comunità ...

