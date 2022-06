Le verità parallele dei pm nel paese del divorzio tra la giustizia e il diritto

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nel presentare in una conferenza stampa gli esiti di una imponente operazione antidroga, che ha portato al sequestro di 4,3 tonnellate di cocaina e all’arresto di 38 sospettati, il Procuratore di Trieste, Antonio De Nicolo ha detto che se passasse il referendum «questi arresti non si potrebbero più fare» e «gli arrestati dovrebbero essere messi in libertà con tante scuse del popolo italiano: questa è la norma che si intende abrogare». Il riferimento è al referendum sui limiti alla carcerazione preventiva, che, attraverso un ritaglio parziale dell’articolo 274, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, continua a consentire che le misure cautelari siano disposte «quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il ...