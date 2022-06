Le pistole | la fuga | le granate Così ha agito il killer di Vicenza

Advertising

RJ_Hellion : Allucinante quanto accaduto oggi a #Vicenza. Atroce. La domanda è: perché un soggetto simile era in libertà? Già ar… -

È successo a Cape Coral, in Florida: i due baby rapinatori hanno tentato la, ma sono stati fermati e arrestati dalla polizia. L'ennesimo caso che lega giovani e armi da fuoco che scuote gli Stati ...Questo però non è bastato a interrompere la, proseguita a piedi nei vicoletti del centro di ... Uno scenario da Far West consempre più spesso puntate anche contro di loro mentre dalle ...Colpo da 100mila euro, a Salerno, nella filiale di Banca Campania Centro in via Trento a Mercatello. A darne notizia Telecolore, che specifica come il rapinatore, armato di pistola, sia riuscito a far ...Sorpreso lungo il corso Garibaldi a Benevento con una pistola carica. Per questo motivo, un uomo beneventano, è stato arrestato ...