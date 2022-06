Le parole del Papa sulle rughe | cosa dicono medici e chirurghi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “LediFrancesco sono in linea con la nostra missione. La sua affermazione è forte, ma non possiamo dissentire visto che la nostra missione è in un’ottica correttiva e funzionale, con piccole correzioni, e non nel segno di stravolgere tutto il viso alla ricerca di una esagerazione”. Così all’Adnkronos Salute Carlo Magliocca, presidente della Sicpre, la Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, commentando ledelcontro il “mito dell’eterna giovinezza” che porta in tanti a ricorrere alla chirurgia estetica per cancellare le. “Quanti trucchi, interventi chirurgici per apparire giovani”, ha evidenziato Bergoglio nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro. “La riflessione delè in controtendenza però a ...