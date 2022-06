“Le badanti ucraine lo fanno rizzare”: bufera sul Vernacoliere per la locandina “sessista” (Di giovedì 9 giugno 2022) Livorno, 9 giu — badanti ucraine in rivolta contro il mensile satirico livornese Il Vernacoliere. Alle laboriose caregiver dell’Est non è proprio andata giù l’ironia, espressa non propriamente in punta di forchetta, sull’antico stereotipo che vede la badante come dispensatrice di «servizi» particolari agli anziani assistiti. E’ quindi scattata all’unanimità la levata di scudi con tanto di raccolta firme per far ritirare la locandina dalle edicole. badanti infuriate con il Vernacoliere La civetta del Vernacoliere «va tolta», tuonano dalle pagine del Tirreno. «Oltre al pensiero delle nostre famiglie che si trovano in una situazione drammatica per la guerra — è quanto si legge nella lettera che accompagna la petizione — non ci sembra giusto subire anche una satira ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Livorno, 9 giu —in rivolta contro il mensile satirico livornese Il. Alle laboriose caregiver dell’Est non è proprio andata giù l’ironia, espressa non propriamente in punta di forchetta, sull’antico stereotipo che vede la badante come dispensatrice di «servizi» particolari agli anziani assistiti. E’ quindi scattata all’unanimità la levata di scudi con tanto di raccolta firme per far ritirare ladalle edicole.infuriate con ilLa civetta del«va tolta», tuonano dalle pagine del Tirreno. «Oltre al pensiero delle nostre famiglie che si trovano in una situazione drammatica per la guerra — è quanto si legge nella lettera che accompagna la petizione — non ci sembra giusto subire anche una satira ...

