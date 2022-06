L' azzardo della Lega contro Paolo Del Debbio | clamoroso | il giovedì sera

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Fu vera vittoria? All'audience l'ardua sentenza. La, in teoria, è riuscita a portare a casa il bottino migliore dall'in-sconsumatosi ieri in cda Rai: in cambio del via libera alle nomine volute dall'ad Fuortes una resa dei conti tutta interna al centrosinistra- il Carroccio avrebbe strappato l'ok per un programma in primata alsu RaiDue, condotto da Francesco Giorgino e Annalisa Chirico, a partire dal prossimo autunno, funzionale a provare a risollevare le sorti del partito in vista delle prossime politiche. In quest'ottica anche il consigliere in quotaIgor De Biasio ha approvato la nomina di Mario Orfeo al Tg3, in cambio di Simona Sala, nominata a sua volta alla guida del Daytime, in luogo di Antonio Di Bella che rimpiazzerà ...