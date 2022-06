Pubblicità

Gianluc96955001 : RT @CorSport: #Lazio, i rimpianti di #Immobile: 'Peccato che il campionato sia finito' ?? - LALAZIOMIA : Lazio, i rimpianti di Immobile: 'Peccato che il campionato sia finito' - Corriere dello Sport - zazoomblog : Lazio i rimpianti di Immobile: Peccato che il campionato sia finito - #Lazio #rimpianti #Immobile: #Peccato - CorSport : #Lazio, i rimpianti di #Immobile: 'Peccato che il campionato sia finito' ?? - ayoitsmanuel_ : Carnesecchi rimarrà uno dei più grandi rimpianti nella storia della Lazio,porco tutto -

Corriere dello Sport

ROMA - "Peccato che è finito il campionato" . Così Ciro Immobile parla della suamentre trascorre le sue vacanze in Sardegna, ripensando a una stagione partita in salita e chiusa in crescendo con il quinto posto finale: "Mister Sarri aveva trovato la quadra e stavamo facendo ...Calcio 2021 - 2022 EccellenzaSquadra in casa Us Livorno Squadra avversaria W3 Maccarese Si ferma a Livorno la corsa playoff ... Al 53' si concentrano idei laziali, con il solito Tisei ... Lazio, i rimpianti di Immobile: "Peccato che il campionato sia finito" Il brasiliano si è soffermato soprattutto sulla differenza delle sue esperienze in Lazio, Juventus e Inter. Tre situazioni del tutto diverse, che però hanno lasciato il trequartista senza rimpianti.Il centravanti della Lazio in vacanza in Sardegna: "Con Sarri problemi all'inizio soprattutto per la difesa, ma poi abbiamo trovato la quadra e chiuso in crescendo. Nazionale Ho visto un gioco più ve ...