“Lascia l’Isola dei Famosi e si scopre dove va”. Nicola Savino, è fatta: grande novità (Di giovedì 9 giugno 2022) Nicola Savino, addio all’Isola dei Famosi e nuovo programma. Questa la voce bomba uscita in queste ore sull’opinionista del reality show di Canale 5. Una vera e propria svolta improvvisa e inaspettata, che probabilmente lascerà tutto il pubblico a bocca spalancata. Ovviamente bisognerà attendere annunci ufficiali, ma dopo l’attuale esperienza con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, non resterà nel programma Mediaset per tentare nuova fortuna altrove. Intanto, l’indiscrezione c’è eccome. Nicola Savino, addio all’Isola dei Famosi e nuovo programma, questo dovrebbe essere il futuro del conduttore e ora opinionista. Intanto, da quando il reality show è iniziato, come riporta Funweek, molti telespettatori hanno notato che l’opinionista non ha mai cambiato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022), addio aldeie nuovo programma. Questa la voce bomba uscita in queste ore sull’opinionista del reality show di Canale 5. Una vera e propria svolta improvvisa e inaspettata, che probabilmente lascerà tutto il pubblico a bocca spalancata. Ovviamente bisognerà attendere annunci ufficiali, ma dopo l’attuale esperienza con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, non resterà nel programma Mediaset per tentare nuova fortuna altrove. Intanto, l’indiscrezione c’è eccome., addio aldeie nuovo programma, questo dovrebbe essere il futuro del conduttore e ora opinionista. Intanto, da quando il reality show è iniziato, come riporta Funweek, molti telespettatori hanno notato che l’opinionista non ha mai cambiato ...

Advertising

infoitcultura : Marco Cucolo lascia l'Isola dei Famosi: l'annuncio ufficiale - infoitcultura : Marco Cucolo lascia L’Isola dei Famosi per problemi di salute: “Deve abbandonare immediatamente” - wingsliberty4 : lascia sempre un vuoto come dire triste perchè alla fine sono i bambini che vanno nel isola che non c'è e l'isola s… - Arabella_88888 : RT @TV_Italiana: Anche Marco Cucolo è costretto a ritirarsi da L'#Isola dei Famosi per motivi medici. - AngoloDV : Isola dei Famosi, Marco Cucolo lascia definitivamente l'Honduras: il motivo #marcocucolo #isola #isoladeifamosi… -