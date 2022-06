L’agente di Deulofeu: «Il Napoli è un’ottima alternativa per lui, giocherà la Champions» (Di giovedì 9 giugno 2022) Prende quota il trasferimento al Napoli per Gerard Deulofeu, ala sinistra spagnola dell’Udinese. A confermare che la trattativa è piuttosto calda c’ha pensato Albert Botines, L’agente del calciatore, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Footballnews24.it. Sul Napoli. «Come ho già dichiarato precedentemente, il Napoli è un’ottima alternativa per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori opzioni. Vedremo come procederà il calciomercato nelle prossime settimane per capire cosa succederà. Sulle altre trattative. «Ci sono diversi clienti per il calciatore sia in Italia che in Spagna. Inoltre, c’è interesse anche in Premier League. Alcuni club stanno monitorando la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Prende quota il trasferimento alper Gerard, ala sinistra spagnola dell’Udinese. A confermare che la trattativa è piuttosto calda c’ha pensato Albert Botines,del calciatore, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Footballnews24.it. Sul. «Come ho già dichiarato precedentemente, ilper lui. Si tratta di un grande club chelaLeague e sarà sicuramente una delle migliori opzioni. Vedremo come procederà il calciomercato nelle prossime settimane per capire cosa succederà. Sulle altre trattative. «Ci sono diversi clienti per il calciatore sia in Italia che in Spagna. Inoltre, c’è interesse anche in Premier League. Alcuni club stanno monitorando la ...

Advertising

ferrantelli94 : RT @MGuardasole: Sempre l'agente di #Deulofeu: 'Ci sono diverse squadre in Italia e in Spagna. Ma c’è interesse anche in Premier League: a… - ferrantelli94 : RT @MGuardasole: Albert Botines, agente di #Deulofeu a Footballnews24: 'Abbiamo parlato con l’#Udinese, entrambe le parti aperte al trasfe… - napolista : L’agente di #Deulofeu: «Il #Napoli è un’ottima alternativa per lui, giocherà la #Champions» A… - Cucciolina96251 : RT @Napoli_Report: Albert Botines, agente #Deulofeu, a @ivanserio2001: “Anche l’#Udinese pensa che sia il momento giusto per cercare un tra… - cn1926it : #Deulofeu, l’agente: “#Napoli piazza ideale, cerchiamo una soluzione con l’#Udinese” -