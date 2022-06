La Wada: «Le sostanze presenti nelle iniezioni di Nadal non sono nell’elenco dei prodotti vietati» (Di giovedì 9 giugno 2022) La Società Spagnola di Medicina dello Sport ha preso posizione sulle critiche dei ciclisti alle infiltrazioni che hanno consentito a Nadal di portare a termine, vincendolo, il Roland Garros. Sul tema si è schierata anche la Wada, Agenzia mondiale antidoping, attraverso le parole del suo direttore generale, Olivier Niggli, in un’intervista alla televisione svizzera RTS: «Le sostanze presenti in quelle iniezioni non sono nell’elenco dei prodotti vietati (da AMA), poiché si stima che non migliorino le prestazioni sportive e che non siano dannose». Niggli ha dichiarato che il dibattito sulle infiltrazioni non va portato nel campo del doping, ma in quello dell’etica medica. Ci si potrebbe chiedere, dice, «se è accettabile che un atleta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) La Società Spagnola di Medicina dello Sport ha preso posizione sulle critiche dei ciclisti alle infiltrazioni che hanno consentito adi portare a termine, vincendolo, il Roland Garros. Sul tema si è schierata anche la, Agenzia mondiale antidoping, attraverso le parole del suo direttore generale, Olivier Niggli, in un’intervista alla televisione svizzera RTS: «Lein quellenondei(da AMA), poiché si stima che non migliorino le prestazioni sportive e che non siano dannose». Niggli ha dichiarato che il dibattito sulle infiltrazioni non va portato nel campo del doping, ma in quello dell’etica medica. Ci si potrebbe chiedere, dice, «se è accettabile che un atleta ...

