La storia e il misterioso potere delle creazioni di Pina Bausch (Di giovedì 9 giugno 2022) Life&People.it Oggi ripercorriamo la storia della leggendaria coreografa tedesca di teatro Pina Bausch; la cui luce, -dopo tredici anni dalla sua morte, nel giugno del 2009-, non si spegnerà mai. Pioniera di una visione poetica e comunicativa, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della danza e del costume. Definita come una delle artiste più influenti degli ultimi cinquant’anni, la Bausch ha aperto nuove possibilità di performance attraverso il lavoro rivoluzionario creato con la sua compagnia: il Tanztheater Wuppertal. “Non mi interessa come si muovono le persone, ma cosa le muove” Unendo l’arte della danza con il teatro, Pina Bausch ha trovato un modo per esprimere una gamma di emozioni con un linguaggio autentico che doveva ancora essere esplorato. Mentre ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 9 giugno 2022) Life&People.it Oggi ripercorriamo ladella leggendaria coreografa tedesca di teatro; la cui luce, -dopo tredici anni dalla sua morte, nel giugno del 2009-, non si spegnerà mai. Pioniera di una visione poetica e comunicativa, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della danza e del costume. Definita come unaartiste più influenti degli ultimi cinquant’anni, laha aperto nuove possibilità di performance attraverso il lavoro rivoluzionario creato con la sua compagnia: il Tanztheater Wuppertal. “Non mi interessa come si muovono le persone, ma cosa le muove” Unendo l’arte della danza con il teatro,ha trovato un modo per esprimere una gamma di emozioni con un linguaggio autentico che doveva ancora essere esplorato. Mentre ...

Advertising

POKI33847251 : RT @GerberArancio: @CasaLettori @sellerioeditore @ale_grazioli @POKI33847251 @ciroizzo3 @nadbitti @sorridicncausa @paoloigna1 @Paolosantaga… - GerberArancio : @CasaLettori @sellerioeditore @ale_grazioli @POKI33847251 @ciroizzo3 @nadbitti @sorridicncausa @paoloigna1… - PaoloMostarda : RT @lineedombra: Racconti dal buio e altre storie senza nome Massimo che non ha mai dimenticato Sofia e il suo segreto; e la storia del mi… - Radio24_news : RT @lineedombra: Racconti dal buio e altre storie senza nome Massimo che non ha mai dimenticato Sofia e il suo segreto; e la storia del mi… - matteocaccia : RT @lineedombra: Racconti dal buio e altre storie senza nome Massimo che non ha mai dimenticato Sofia e il suo segreto; e la storia del mi… -