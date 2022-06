(Di giovedì 9 giugno 2022)– Martedì 21alle ore 21 l’Accademia di Medicina diterrà una riunione scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “La”. L’incontro verrà introdotto da Roberto Albera, Professore Ordinario in Olaringoiatria e socio dell’Accademia di Medicina. I relatori saranno Claudia Cassandro e Andrea Canale, entrambi del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di. Il primo obiettivo consiste nello sfatare miti e percezioni errate. Uno di questi è che la perdita dell’udito sia un problema delle persone anziane ed un segno di senilità e declino. La perdita dell’udito colpisce persone di tutte le età (globalmente 360 milioni di ...

Lopinionista : 'La sordità: possibilità diagnostiche e terapeutiche', se ne parla a Torino il 21 giugno -

