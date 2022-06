La Salernitana ha annunciato il nuovo direttore sportivo | è un ex Napoli

(Di giovedì 9 giugno 2022) La controversa diatriba tra Danilo Iervolino, presidente della, e Walter Sabatini, in seguito all’addio di quest’ultimo dal club granata, è stata sicuramente l’argomento degli ultimi giorni. Dopo la separazione a sorpresa, arrivata al termine del campionato concluso con una miracolosa salvezza da parte della, il botta e risposta tra i due è stato molto duro. Oggi, però, il club di Iervolino ha voluto voltare pagine a hailche sostituirà proprio Walter Sabatini: si tratta di Morgan De Sanctis, ex portiere del. Morgan De Sanctis (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Laha comunicato la propria scelta attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Questo ...

Colpo di scena in casa, dove è statoil nuovo direttore sportivo. Al termine di una trattativa lampo, la scelta è ricaduta su Morgan De Sanctis, ex portiere di Roma e Napoli. L'hapoco fa il club attraverso un comunicato ufficiale: 'L'U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l'incarico di Direttore'