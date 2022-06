La ricetta di Casellati contro la crisi | nuovo piano Marshall e riforma del Pnrr

(Di giovedì 9 giugno 2022) Unper l'Europa e unadelNazionale di Ripresa e Resilienza per far fronte alla guerra in Ucraina, e sfuggire allaeconomica. Queste le proposte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, intervistata da Nuni Moreno al Tg2 Post, al fianco del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. “Il popolo italiano è un grande popolo perché ha saputo affrontare la pandemia con grande coraggio e con grande determinazione” afferma la presidente, che aggiunge: “Ci eravamo appena risollevati da una situazione davvero complessa con conseguenze economiche gravi, quando purtroppo è scoppiata nel cuore dell'Europa questa guerra”. Una guerra, quella in Ucraina, invasa dalle truppe russe di ...

